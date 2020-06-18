إيران تعلن جهة إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

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تتوالى الأحداث في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية ، حيث نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الأربعاء عن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني محمد إسلامي قوله إن بلاده سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق طهران إلى السلطات الأوكرانية.

وكان 176 راكبا قد قضوا عندما سقطت الطائرة في الثامن من يناير بالقرب من طهران بصاروخ أرض جو إيراني.

وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني، وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.

وبعد أن أنكرت ضلوعها بما حصل في البداية، أقرت طهران بأن الطائرة أسقطت “عن طريق الخطأ” بواسطة صاروخ أطلقه الحرس الثوري.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن نية طهران إرسال الصندوقين إلى باريس لتحليلهما بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق، وهي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة.

وقال إسلامي لوكالة تسنيم الأربعاء إن أوكرانيا كانت “تفتقر في البداية إلى القدرة التقنية” لقراءة تسجيلات الطائرة، لكنها “تقول الآن إنها أصبحت لديها هذه القدرات”، مرجحا حصولها على مساعدة أميركية.

وأكد على ضرورة أن تتم مراجعة الصندوقين في أوكرانيا “بحضور ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي”، وفي حال لم تتوفر هذه الشروط “ستتم قراءة التسجيلات في فرنسا”.