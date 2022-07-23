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إيران تعلن ضبط شبكة على صلة بإسرائيل

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 8:14 مساءً
عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية

عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية

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قالت إيران، السبت، إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على شبكة عملاء يعملون لحساب إسرائيل قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية و”عمليات إرهابية”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

جاء إعلان وزارة المخابرات الإيرانية وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن “أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز المخابرات (الإسرائيلي) الموساد عبر دولة مجاورة ودخلوا إيران من إقليم كردستان (العراق) بمعدات متطورة ومتفجرات قوية”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين.

وغالبا ما تتهم إيران أعداءها أو خصومها في الخارج، مثل إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية، بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

ولم تذكر وزارة المخابرات عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولم تفصح عن جنسيتهم. وذكر البيان دون الخوض في تفاصيل أن الشبكة خططت “لأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في مواقع حساسة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعهدا مشتركا بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي وتنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية.

    المصدر :
  • رويترز

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