إيران تعلن عودة 9 من مواطنيها المفقودين في تركيا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن 9 مفقودين إيرانيين سيعودون إلى البلاد اليوم السبت بعد الجهود التي بذلتها الوزارة والسفارتان الإيرانيتان في تركيا وسوريا وسفارتا البلدين في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراينة سعيد خطيب زادة في تصريح صحفي اليوم السبت: “من المقرر أن يدخل البلاد اليوم تسعة إيرانيين سافروا إلى تركيا بهدف الهجرة وواجهوا مشاكل خلال سفرهم، عبر منفذ رازي الحدودي، في إطار التعاون بين الحكومتين الإيرانية والتركية”.

وأضاف أن الخارجية وسفيري إيران لدى تركيا وسوريا والسفارتين التركية والسورية في إيران تعاونوا للمساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم.

وتداولت بعض وسائل الإعلام ، في سبتمبر الماضي أنباء عن احتجاز الشرطة التركية تسعة مواطنين إيرانيين وتسليمهم إلى جماعات إرهابية في شمال سوريا. كما ورد في بعض وسائل الإعلام، أن هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوه.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” فإن هؤلاء الأشخاص التسعة كان تواجدهم في تركيا بهدف الحصول على اللجوء في هذا البلد، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية، عرفوا عن أنفسهم بأنهم “أكراد سوريون” وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. حتى خلال هذه الفترة كانت هناك شائعات بأن الجماعات الإرهابية قد اتصلت بأسر هؤلاء الأشخاص وطالبت بمبلغ 2000 دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.