الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تعلن مقتل 5 باشتباكات مع قوات الأمن في سيستان وبلوشستان

منذ 7 دقائق
عناصر من تنظيم جيش العدل البلوشي

عناصر من تنظيم جيش العدل البلوشي

A A A
طباعة المقال

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بيان الحرس الثوري، الذي أشار إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وتخريبية.

وبحسب البيان، ألقت القوات الأمنية الإيرانية القبض على مسلحين اثنين. وأفاد أن المسلحين الستة قتلوا في عمليتين منفصلتين في جنوب وشمال محافظة سيستان وبلوشستان. ولم يشر البيان لأي معلومات عن انتماءات المسلحين أو هوياتهم.

وبحسب البيان الصادر عن المقر، فقد عُثر على نحو 25 كلغ من المواد المتفجّرة في المكان.

ويأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه الإقليم ذات الأغلبية البلوشية في جنوب شرق إيران، تصاعداً جديداً في هجمات الجماعات المسلحة.

ففي منتصف يونيو 2025، شنّ ثلاثة مهاجمين هجوماً مسلحاً على مبنى محكمة في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيان، وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وقد استمرّت المواجهات مع القوات الأمنية لساعات عدّة، وانتهت بمقتل المهاجمين الثلاثة، فيما أعلن تنظيم “جيش العدل” مسؤوليته عن الهجوم.

وفي وقت سابق في مارس 2024، استُهدفت مراكز عسكرية وأمنية في مدن جابهار وراسك وسرباز بهجمات متزامنة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أحد عشر عنصراً من القوات، وقد تبنّى “جيش العدل” تلك العمليات أيضاً، والتي اعتُبرت من أعنف المواجهات في جنوب شرق إيران خلال السنوات الأخيرة.

تأتي التقارير الأخيرة عن عمليات القوات الأمنية في سيستان وبلوشستان في هذا السياق، وتعكس استمرار دوامة الاشتباكات بين القوات الحكومية والتنظيمات البلوشية المسلحة في هذا الإقليم الحدودي.

وتصنف كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية جيش العدل ضمن التنظيمات الإرهابية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز
بوتين يطلع روسيا البيضاء وكازاخستان على نتائج مباحثاته مع ترامب
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز
وزير خارجية ألمانيا ينتقد "السلوك العدائي" للصين قبل زيارته لليابان
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية: وقف إطلاق النار أقل أهمية من إنهاء القتل

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!