إيران تعلن مقتل 5 باشتباكات مع قوات الأمن في سيستان وبلوشستان

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بيان الحرس الثوري، الذي أشار إلى أن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وتخريبية.

وبحسب البيان، ألقت القوات الأمنية الإيرانية القبض على مسلحين اثنين. وأفاد أن المسلحين الستة قتلوا في عمليتين منفصلتين في جنوب وشمال محافظة سيستان وبلوشستان. ولم يشر البيان لأي معلومات عن انتماءات المسلحين أو هوياتهم.

وبحسب البيان الصادر عن المقر، فقد عُثر على نحو 25 كلغ من المواد المتفجّرة في المكان.

ويأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه الإقليم ذات الأغلبية البلوشية في جنوب شرق إيران، تصاعداً جديداً في هجمات الجماعات المسلحة.

ففي منتصف يونيو 2025، شنّ ثلاثة مهاجمين هجوماً مسلحاً على مبنى محكمة في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيان، وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وقد استمرّت المواجهات مع القوات الأمنية لساعات عدّة، وانتهت بمقتل المهاجمين الثلاثة، فيما أعلن تنظيم “جيش العدل” مسؤوليته عن الهجوم.

وفي وقت سابق في مارس 2024، استُهدفت مراكز عسكرية وأمنية في مدن جابهار وراسك وسرباز بهجمات متزامنة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن أحد عشر عنصراً من القوات، وقد تبنّى “جيش العدل” تلك العمليات أيضاً، والتي اعتُبرت من أعنف المواجهات في جنوب شرق إيران خلال السنوات الأخيرة.

تأتي التقارير الأخيرة عن عمليات القوات الأمنية في سيستان وبلوشستان في هذا السياق، وتعكس استمرار دوامة الاشتباكات بين القوات الحكومية والتنظيمات البلوشية المسلحة في هذا الإقليم الحدودي.

وتصنف كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية جيش العدل ضمن التنظيمات الإرهابية.