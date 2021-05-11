إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 حزيران المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.

ووفقا لرئيس الحملة الانتخابية في البلاد، جمال عارف، فمن أجل الامتثال للبروتوكولات الصحية ومنع انتشار كورونا، يسمح بأن يكون لكل مرشح مرافق واحد فقط في مكتب التسجيل.

والأسبوع الماضي، أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفض روحاني، الإثنين، شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.

ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.