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إيران تفرج بكفالة عن خبير بيئي بريطاني

منذ 41 دقيقة
العاصمة الإيرانية طهران

العاصمة الإيرانية طهران

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أعلنت إيران الإفراج بكفالة عن خبير البيئة البريطاني-الإيراني مراد طاهباز، المتهم بارتكاب مخالفات أمنية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء عن محاميه.

وجاء التقرير بعد يوم من إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه اقترح مسودة جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن المحامي حجة كرماني قوله “أطلق سراح السيد طاهباز بكفالة وبسوار إلكتروني”. ويحمل طاهباز الجنسية الأمريكية كذلك.

واعتُقل طاهباز عام 2018 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمه “حشد التجمعات والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني” والعمل كجاسوس لحساب الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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