إيران تقر بزيادة قدراتها النووية بـ10 أضعاف

كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، “مجتبى ذوالنور” أن طهران ضاعفت 10 مرات من قدراتها على تخصيب اليورانيوم بعد نصب 1000 جهاز طرد متطور من طراز IR2m.

كما لفت “ذو النور” إلى أن أجهزة IR2M التي تم تشغيلها لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أكثر بـ5 إلى 6 أضعاف من ما تخصبه الأجهزة السابقة، مضيفاً: “تم إنجاز ذلك حسب التاريخ المحددـ وتعد هذه خطوة مهمة جداً واستراتيجية”.

يشار إلى ان البرلمان الإيراني تبنى في كانون الأول الماضي، قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة والانسحاب من البرتوكول الإضافي، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، “أنتوني بلينكن” قد أكد أن الولايات المتحدة تعمل على الوصول إلى اتفاق صلب مع إيران حيال برنامجها الصاروخي وتحركاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة عموماً، لافتاً في ذات الوقت، إلى أن المسار الدبلوماسي مفتوح لحل مشكلة الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف “بيلنكن” عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسيل، “ناتو”، الأسبوع الماضي: “تجاوبنا مع اقتراح الاتحاد الأوروبي من أجل العودة إلى المفاوضات، لكن إيران رفضت عقد اجتماع، وبالتالي الكرة باتت في ملعبها الآن، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تتطلع إلى التفاوض حول اتفاق شامل مع النظام الإيراني.