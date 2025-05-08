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إيران تكرر الدعوة لضبط النفس في المواجهة بين الهند وباكستان

منذ ساعتين
العلم الايراني

العلم الايراني

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا إلى ضبط النفس بين الهند وباكستان لدى وصوله إلى نيودلهي اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد يوم من استهداف الهند لما وصفتها بأنها “معسكرات إرهابية” في باكستان ردا على هجوم على سياح في الشطر الهندي من إقليم كشمير الشهر الماضي.

وقال عراقجي، مكررا الدعوة لضبط النفس التي أطلقها خلال زيارته لباكستان أيضا يوم الاثنين، “نأمل أن تمنع الهند وباكستان تصعيد التوتر في المنطقة”.

ورفضت إسلام اباد اتهامات من الهند بوجود معسكرات إرهابية على أراضيها وتوعدت بالرد على الضربات الهندية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 31 مدنيا على الأقل.

وحذرت نيودلهي باكستان من اتخاذ أي تحرك قائلة إنه سيستدعي الرد، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري أوسع نطاقا في واحدة من أخطر مناطق العالم المسلحة نوويا وأكثرها كثافة سكانية.

وزيارة عراقجي إلى الهند مقررة سلفا للمشاركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية “منطقتنا بحاجة إلى السلام، خاصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ونأمل أن يحدث ذلك”.

 

 

 

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