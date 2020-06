إيران تكشف سبب الانفجار الضخم الذي هّز العاصمة طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، ليل الخميس الجمعة، عن سبب الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة، وذلك بعد أن رصد شهود عيان ضوء برتقالي ساطع في سماء طهران.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن الضوء الساطع سببه “انفجار خزّان غاز صناعي” بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة، ونقلت عن “مصدر مطّلع” أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت “أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات لعربات الإطفاء أو الإنقاذ”.

وأشارت إلى أنه “في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ”، وأنّها تسعى إلى معرفة معلومات إضافيّة من السلطات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، داود عبدي، للتلفزيون الحكومي إن انفجارا وقع في منشأة لتخزين الغاز في منطقة بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران.

وأوضح عبدي أن الانفجار وقع في “المنطقة العامة” في بارشين، وليس في الموقع العسكري، حيث تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية منذ أكثر من عقد من الزمان، ونفت إيران ذلك، مضيفا أن الحريق أُخمد ولم تقع إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

من جهتها، ذكرت وكالة “مهر” للأنباء أنّ “دويًّا رهيبًا” سُمع في المنطقة، وقالت إن “سبب هذا الصوت والضوء غير معروف حتى الآن، ولكنه سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة” من العاصمة الإيرانية.

بدوره، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات تحقق في الأمر.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020