السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار "حديقة ملت"

13 - يوليو - 2021
حديقة ملت

حديقة ملت

A A A
طباعة المقال

علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على حادثة الانفجار في “حديقة ملت” بشمال العاصمة طهران، التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وقال ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “الانفجار في حديقة ملت ناجم عن إشعال مزيج من مادتي البنزين والغازوئيل داخل حفرة”، منوها بأن الحادثة تسببت بحريق جزئي في الحديقة والتحقيقات لا تزال جارية.

وأضاف المتحدث الانفجار قبل أيام في حديقة “ملت” تم فيه استخدام مزيج من البنزين و الغازوئيل.

ولفت المتحدث إلى أن حادثة حديقة ملت ليست أمنية أو عملا تخريبيا، ولا تشبه العمليات التخريبية الأخيرة في إيران.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

كورونا في الصين- أرشيفية
كورونا
منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارة كييف_ أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"الهدوء النسبي" في حرب أوكرانيا يقلق أوروبا
مسدسات
لا استيراد للمسدسات بعد اليوم في كندا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
ليليان شعيتو
بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!