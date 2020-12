إيران تلاحق المصارع نافيد أفكاري حتى في قبره

لم يكتفِ النظام الإيراني بإعدام المصارع نافيد أفكاري، بل اعتقلت باعتقال وشقيقه أثناء زيارة قبره، كما دمرت القبر، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

ونشرت شقيقته إلهام، صورة للقبر المدمر، وكتبت على إنستغرام: “يمكنك التهديد أو التدمير أو الاعتقال، ما الذي ستفعله باسم نافيد وذاكرته في قلوب الناس؟”.

وذكرت تقارير إعلامية أن حسين أفكاري والد نافيد، وشقيقه حميد كانا ينظفان المنطقة المحيطة بقبر المصارع عندما تم القبض عليهما، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

وقال موقع إيران واير “لم يسمح للعائلة بزيارة المقبرة أو رعاية شاهد القبر والمنطقة المحيطة به، لكن الأب والابن ذهبوا لترتيبه”.

وأدى تدمير قبر أفكاري إلى انتشار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الإيراني، وكتب أحد المغردين: “بعد إعدام نافيد أفكاري، بطل المصارع، وسجن أخويه، قامت جمهورية إيران الآن بتدنيس قبر نافيد. لا يسمح له حتى أن يرقد بسلام. فكم بالحري يجب أن تعاني هذه الأسرة الفقيرة؟ العالم، اسمع هذه العائلة”.

After executing innocent #NavidAfkari, a champion wrestler, and imprisoning his 2 brothers, Islamic Republic of Iran has now desecrated Navid's grave. He's not even allowed to rest in peace. How much more should this poor family suffer? The world, hear this family#United4Navid pic.twitter.com/MwfTI9Vsnm

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 18, 2020