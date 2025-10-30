إيران تنتقد جروسي: تصريحاته حول البرنامج النووي "غير مبررة" والوكالة تدرك طبيعته السلمية

اتهمت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بإصدار تصريحات “غير مبررة” بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أن الوكالة “تعرف جيداً” أن أنشطتها ذات طابع سلمي بحت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن جروسي “يجب ألا يدلي بآراء لا أساس لها”، مشيراً إلى أن الوكالة “على دراية تامة بأن نشاط إيران النووي لا يتجاوز الأطر السلمية”.

وجاء ذلك بعد تصريح لجروسي قال فيه إن الوكالة لاحظت حركة قرب مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكنه شدد على أن هذا “لا يعني وجود عملية تخصيب نشطة”.

واتهم بقائي المدير العام للوكالة بأنه من خلال تصريحاته السابقة، وفّر ذريعة لإسرائيل والولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، عقب تصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار يتهم طهران بانتهاك التزاماتها ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي.

واختتم بقائي بالقول إن على جروسي “التحلي بالمسؤولية والامتناع عن إطلاق مواقف سياسية لا تخدم التعاون القائم بين إيران والوكالة”.