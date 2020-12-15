إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على تركيا‎

أدانت إيران ،الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، ووصفها بأنها ”ازدراء للقانون الدولي“.

وكتب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على تويتر: ”إدمان الولايات المتحدة للعقوبات وازدراء القانون الدولي يَظهر بوضوح تام مرة أخرى. ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها“.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار في وقت سابق للصحفيين، إن شراء أنقرة منظومة إس-400 ورفضها التراجع عن قرارها لم يترك للولايات المتحدة أي خيار آخر.

وتستهدف العقوبات، أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

كما أنها تفرض قيودا على القروض والائتمانات التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية والتي تبلغ قيمتها في المجمل أكثر من 10 ملايين دولار، مع فرض تجميد الأصول وقيود على إصدار التأشيرات لرئيس الهيئة وثلاثة موظفين آخرين.

وبرغم اقتصار العقوبات على مؤسسة واحدة، يقول محللون، إنها ستؤثر على الأرجح على الاقتصاد التركي في وقت تكافح فيه البلاد تباطؤا بسبب فيروس كورونا، وتضخما في خانة العشرات.

وحصلت أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي أرض جو إس-400 في منتصف عام 2019 وتقول إنها لا تشكل أي تهديد للحلفاء في حلف شمال الأطلسي. لكن واشنطن تعارض الأمر منذ فترة طويلة وهددت بفرض عقوبات واستبعدت تركيا العام الماضي من برنامج طائرات إف-35.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس دونالد ترامب قاوم فرض عقوبات على تركيا، في تجاهل لنصيحة مساعديه، إلى أن أعطى الضوء الأخضر قبل عدة أيام.

والإجراءات الأمريكية التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات تأتي قرب نهاية رئاسة ترامب، وستؤثر على الأرجح على علاقات أنقرة مع إدارة الديمقراطي جو بايدن عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل.