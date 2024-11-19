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إيران تندد بالعقوبات الأوروبية والبريطانية وتصفها بـ"غير المبررة"

19 - نوفمبر - 2024
إسماعيل بقائي

إسماعيل بقائي

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا ووصفها بأنها “غير مبررة”.

وفرضت بريطانيا يوم أمس الاثنين عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الوطني، وعلى الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إيريسل) وقالت إن الأجراء يأتي ردا على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية يوم أمس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ونفت إيران مرارا وتكرارا الاتهامات المتعلقة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، خاصة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأسلحة لم تُستخدم ضد أوكرانيا.

للمزيد اقرأ:

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على إيران لدورها في النزاع الأوكراني

واقرأ أيضا:

بريطانيا تفرض عقوبات على شركتين إيرانيتين وسفينة روسية

 

    المصدر :
  • رويترز

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