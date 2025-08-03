الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تنشئ مجلسا جديدا للدفاع في أعقاب الحرب مع إسرائيل

منذ 12 دقيقة
العلم الايراني

العلم الايراني

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع القومي اليوم الأحد، وذلك في أعقاب حرب جوية قصيرة مع إسرائيل في يونيو حزيران مثلت أكبر تحد عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قولها “ستتولى الهيئة الدفاعية الجديدة مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية”.

وسيرأس مجلس الدفاع القومي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية.

وحذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي اليوم من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    حرائق الغابات في كندا
    حرائق الغابات في كندا تفاقم تلوث الهواء في الولايات المتحدة
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    ويتكوف وقع في "فخ" نتنياهو..صحيفة عبرية تكشف!
    أسعار النفط (تعبيرية)
    وزير النفط الكويتي يشيد بقرار أوبك+ زيادة الإنتاج لشهر سبتمبر

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟