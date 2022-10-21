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إيران تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
إيران - أوكرانيا

إيران - أوكرانيا

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ذكرت وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية (الجمعة 21-10-2022) أن وزارة الخارجية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الإيرانيين الموجودين هناك المغادرة، وذلك بعد يوم من اتهام الولايات المتحدة طهران بمساعدة روسيا في تشغيل طائرات مسيرة في حربها على أوكرانيا.

ولم يشر تحذير وزارة الخارجية الإيرانية إلى الاتهامات الأمريكية. وشمل التحذير رقم هاتف للسفارة الإيرانية في كييف لطلب النصيحة.

وقالت الخارجية في بيان “في ظل التصعيد العسكري في أوكرانيا، ننصح بشدة جميع الإيرانيين بعدم السفر إلى أوكرانيا. كما ننصح الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بالمغادرة من أجل سلامتهم”.

وأمس الخميس، قال البيت الأبيض إنه تم نشر إيرانيين في شبه جزيرة القرم لمساعدة الروس على استهداف أوكرانيا بطائرات إيرانية مسيرة، وإن الجهود الأمريكية للتفاوض بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران توقفت في الوقت الحالي.

وانتزعت روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي للصحفيين إن الولايات المتحدة قلقة الآن من أن تسعى روسيا للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران مثل صواريخ سطح-سطح لاستخدامها ضد أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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