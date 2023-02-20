إيران تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها هاجمت ناقلة نفط

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال إفادة صحفية أسبوعية، الاثنين، إن بلاده تنفي اتهامات إسرائيلية بأن طهران استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية في العاشر من فبراير شباط.

وقال كنعاني “نرفض بشدة اتهام النظام الصهيوني لإيران بالهجوم على الناقلة الإسرائيلية”.

إسرائيل تتوعد إيران

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل؛ في تطور جديد لحرب الظل الدائرة بين البلدين العدوين.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية؛ قال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “على الجبهة الإيرانية، جهودنا لا تتوقف. وذلك مرده إلى عدم توقف أعمال إيران العدوانية”.

وأضاف: “هاجمت إيران الأسبوع الماضي مجدداً ناقلة نفط، وضربت حرية الملاحة الدولية”.

وفي 10 فبراير (شباط) الحالي، تعرضت ناقلة المنتجات «كامبو سكوير»؛ التي ترفع العلم الليبيري والمرتبطة بشركة «زودياك ماريتايم» البريطانية للشحن والتي أسسها ويترأسها الإسرائيلي إيال عوفر، «للضرب بجسم محمول جواً، بينما كانت في بحر العرب على بعد نحو 300 ميل بحري قبالة سواحل الهند»، وفقاً لشركة «التسون» اليونانية التي تدير الناقلة.