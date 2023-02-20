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إيران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%

منذ 45 دقيقة
برنامج إيران النووي يثير القلق

برنامج إيران النووي يثير القلق

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نفت إيران ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84 في المئة القريبة من درجة نقاوة صنع الأسلحة.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة منذ أبريل نيسان 2021. وقبل ثلاثة أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 في المئة تقريبا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله اليوم الاثنين “لم نقم حتى الآن بأي محاولة لتخصيب بنسبة تزيد عن 60 في المئة. وجود جزيئات تزيد نسبة التخصيب فوق 60 في المئة لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60 في المئة”.

وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد ذكرت يوم الأحد أن مراقبين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي يورانيوم مخصبا بنسبة 84 في المئة.

ووصف المتحدث هذا التقرير بأنه” تشهير” وقال إنه يشوه الحقائق.

    المصدر :
  • رويترز

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