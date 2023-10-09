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إيران تنفي ضلوعها في "طوفان الأقصى": فلسطين تتولّى الدفاع عن نفسها

منذ 44 دقيقة
إيران

إيران

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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الأحد، أنّ طهران ليست ضالعة في عمليّة “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2200، إضافة إلى أسر العشرات.

وأضافت البعثة في بيان أنّ “الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعًا مشروعًا تمامًا في مواجهة سبعة عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الصهيوني غير الشرعي”.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: “ندعم فلسطين على نحو لا يتزعزع، لكننا لا نشارك في الرد الفلسطيني، لأنّ فلسطين فقط هي التي تتولى ذلك بنفسها”.

وأشارت بعثة إيران إلى أن “نجاح” عملية حماس كان بسبب المباغتة وهو ما يمثل “أكبر فشل” للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لافتة إلى أنّ الإسرائيليين “يحاولون تبرير فشلهم ونسبه إلى القوة الاستخباراتية الإيرانية والتخطيط العملياتي”.

وأضافت البعثة: “إنهم (الإسرائيليون) يجدون صعوبة بالغة في قبول ما يتردد في أجهزة المخابرات عن هزيمتهم على يد مجموعة فلسطينية”.

    المصدر :
  • رويترز

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