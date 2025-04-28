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إيران تنفي علاقة انفجار بندر عباس بأنشطة دفاعية

منذ 3 ساعات
صورة من فيديو متداول للحريق الذي أعقب الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس جنوبي إيران

صورة من فيديو متداول للحريق الذي أعقب الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس جنوبي إيران

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صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ابراهيم رضائي، مساء يوم أمس الأحد، إن التقارير الأولية تفيد أن الانفجار في ميناء بمدينة بندر عباس ليس له علاقة بأنشطة قطاع الصناعة الدفاعية في البلاد.

وقال رضائي في منشور عبر منصة إكس: “بحسب التقارير الأولية فإن الحريق الذي اندلع في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالصناعة الدفاعية”.

في السياق، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نيك، في تصريح للتلفزيون الرسمي، ادعاءات تناولتها وسائل إعلام أجنبية حول “وجود ذخيرة عسكرية في الميناء”.

وادعت وسائل إعلام أجنبية بحسب التلفزيون الإيراني أن الانفجار ناجم عن هجوم إسرائيلي على وقود صواريخ أو مواد كيميائية متفجرة في الميناء.

على الصعيد نفسه، أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، إخماد الحريق المندلع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس إلى حد كبير، مشيرة إلى استئناف أنشطة الجمارك في الميناء بالتزامن مع إجراءات السيطرة على الحريق.

ورغم السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد الانفجار، لكن لم يتم إخماده بشكل كامل بعد، رغم التدخل الجوي لإخماده.

ويعتبر ميناء الشهيد رجائي ميناء استراتيجيا يصدر جزءا كبيرا من سلع إيران.

والسبت، وقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء “رجائي شهر” في مدينة بندر عباس والمطل على “مضيق هرمز” الاستراتيجي، ما أسفر عن خسائر في مبان داخل الميناء، علاوة على عدد من الضحايا.

والأحد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع عدد قتلى تفجير وقع في ميناء بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد إلى 28 شخصا، بعد تسجيل 14 قتيلا السبت.​​​​​​​

    المصدر :
  • الأناضول

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