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إيران تنوي إرسال فريق طبي للعناية بالأسد خلال فترة إصابته بكورونا

15 - مارس - 2021
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 8:15 مساءً
رئيس النظام بشار الأسد

رئيس النظام بشار الأسد

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يبدو أن النظام الإيراني يولي اهتماما كبيرا لحليفه في سوريا بشار الأسد الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد ، في الوقت الذي يتوحش فيه الفيروس بملايين السوريين .

أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي للسفير السوري في طهران، استعداد بلاده لإرسال فريق طبي إيراني للعناية برئيس النظام السوري بشار الأسد خلال فترة مرضه بكورونا.

وقال ولايتي خلال لقائه السفير السوري في طهران شفيق ديوب، إن “المرشد يعتبر الأسد شخصية بارزة وأحد كبار القادة على المستوى الإقليمي وجبهة المقاومة، وأن سوريا أحد أعمدة محور المقاومة”.

وحمّل ولايتي السفير السوري تمنيات المرشد الأعلى علي خامنئي بالشفاء لرئيس النظام الذي أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت الاثنين الماضي عن إصابة الأسد وزوجته أسماء بمرض “كوفيد-19″، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: “بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

ولفت البيان إلى أن الأسد وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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