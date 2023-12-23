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إيران تهدد: البحر المتوسط ​​قد "يُغلق" إذا واصلت أمريكا وحلفائها ارتكاب "جرائم" في غزة

منذ ساعتين
البحر المتوسط

البحر المتوسط

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نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفائها ارتكاب “جرائم” في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وتدعم إيران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مواجهة إسرائيل وتتهم الولايات المتحدة بدعم ما تصفها بالجرائم الإسرائيلية في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم سكان القطاع.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ولا تطل إيران على البحر المتوسط ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن “ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى”.

ونقل عن نقدي قوله “بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون… في البحر الأحمر”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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