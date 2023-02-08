إيران تهدد الغرب بوقف إنتاج المزيد من النفط

قال أحمد أسدزاده نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي (الأربعاء 8-2-2023) إن إيران تنفذ مشروعات بقيمة 200 مليار دولار وتسعى إلى جذب مستثمرين عالميين للمشاركة.

وذكر أن الكثير من المشروعات يتعلق بقضايا تغير المناخ مثل حرق الغاز المرتبط باستخراج النفط، وكذلك بتحسين استخلاص النفط وتأمين الإمدادات.

وأضاف أن معظم صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الأسواق الصينية.

وتجد إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في بيع النفط وتطوير البنية التحتية بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال أسدزاده إن الضغوط والقيود الغربية تمنع إيران من مساعدة العالم وإن هناك حاجة إلى إبعاد السياسة عن أسواق النفط لضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال المؤتمر في بنجالورو “إذا زادت دول الغرب الضغط والقيود فلا يمكننا مساعدة أحد… ولا إنتاج المزيد لمساعدة العالم”.