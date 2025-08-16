إيران تهدد بمفاجآت جديدة وإجراءات أشد فتكًا تجاه تل أبيب وواشنطن

حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من حصول أي عمل إسرائيلي أو أميركي عدواني، وشددت على أنها لن تتحلى بضبط النفس بعد الآن.

وأضافت في بيان اليوم السبت “نجدّد التحذير القاطع للولايات المتحدة والنظام الصهيوني بضرورة الكفّ عن التآمر ضد إيران القوية..”، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

مفاجآت جديدة

كما اعتبرت أنه في “حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات فإنّ ما حال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال الحرب الماضية لاثني عشر يوماً، لن يتكرر”.

وأكدت هيئة الأركان أن إسرائيل وأميركا “ستواجهان مفاجآت جديدة وإجراءات أشدّ فتكاً وقوة من السابق”، وفق تعبيرها.

أتى ذلك، فيما كررت إسرائيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن لن تتوانى عن توجيه ضربات جيددة لإيران في خال استأنفت تخصيب اليورانيوم.

حرب الـ 12 يوما

وكانت إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي هجوما على إيران استمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية.

كما اغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات.

فيما دخلت الولايات المتحدة هذه المواجهة غير المسبوقة وفي 22 يونيو، هاجمت منشآت نووية إيرانية مهمة، مؤكدة أنها أنهت برنامج إيران النووي.

فردت طهران بقصف قاعدة العديد الأميركية بقطر. ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.