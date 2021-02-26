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إيران تهدّد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. سنقوم بهذا الإجراء في حال لم تُرفع العقوبات

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 9:16 مساءً
إيران تعقد الحوار حول النووي بانتهاكاتها

إيران تعقد الحوار حول النووي بانتهاكاتها

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن إنتاج نحو 25 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن صالحي مساء الجمعة قوله، إنه “في حال عدم رفع العقوبات خلال 3 أشهر سيتم إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشار إلى وجود تشاور مع البرلمان حول القرار الذي أصدره حول رفع العقوبات، قائلا إن “البروتوكول الإضافي ينص على التصوير المستمر، وفي حال رفع العقوبات ستكون الصور غير مكتملة، وستظهر لنا مشاكل جديدة، لذا قبل التفاوض مع الوكالة، تشاورنا مع كبار المسؤولين وتم وضع إطار العمل لنا”.

وأضاف: “الآن لا يحق للوكالة الدخول إلى كاميرات المراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال عدم رفع العقوبات سيتم حذف هذه المعلومات، ونقول لهم أن يقوموا بإزالة الكاميرات. تقدم الوكالة تقاريرها مرة كل ثلاثة أشهر، لذلك أعطيناها فرصة”.

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