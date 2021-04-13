إيران تواجه عجزا ماليا لتأمين رواتب المجندين في المناطق الخطرة‎

كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عجز مالي داخل القوات المسلحة الإيرانية لتأمين رواتب المجندين في بعض المناطق، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وقال حاتمي ردا على سؤال النائب بالبرلمان الإيراني، عبد الرضا المصري حول أسباب عدم دفع رواتب المجندين في المناطق الخطرة التي تشهد معارك عسكرية: ”تواجه القوات المسلحة عجزا ماليا يعيقها عن تأمين رواتب المجندين في هذه المناطق“.

وأشار وزير الدفاع الإيراني، إلى أن العجز المالي الخاص برواتب هؤلاء المجندين البالغ عددهم سنويا نحو 60 ألف مجند يصل إلى ألف مليار تومان إيراني، مؤكدا أن ”العديد من المجندين وحتى المتقاعدين من العاملين بالقوات المسلحة يواجهون ظروفا معيشية متعسرة“.

وطالب حاتمي البرلمان الإيراني بمنح القوات المسلحة صلاحيات ودعم بشأن الموازنة؛ وذلك بهدف سد العجز المالي داخل صفوف الجيش، والذي يشمل بجانب المجندين الإدارات العسكرية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“.

ويأتي هذا في ظل معاناة إيران من أزمة اقتصادية كبيرة تشمل قطاعات مختلفة، وذلك في ظل العقوبات الدولية المفروضة على طهران.