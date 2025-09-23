الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
إيران: تواصل المحادثات مع الترويكا الأوروبية حول إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة

الخارجية الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء،، إن طهران اتفقت مع قوى أوروبية على مواصلة المحادثات بشأن برنامج طهران النووي الذي يثير خلافات، وذلك في أعقاب اجتماع هدف للتوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق يُجنب إيران إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وأجرى وزراء خارجية دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فيما يُعرف باسم الترويكا الأوروبية، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان “في ضوء الخطوة غير المبررة وغير القانونية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طُرحت بعض الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وجرى الاتفاق على استمرار المشاورات”.

    المصدر :
  • رويترز

