إيران توافق على الإفراج عن طاقم ناقلتين يونانيتين محتجزتين

أفاد اتحاد بحارة السفن التجارية اليوناني بأن إيران وافقت على الإفراج عن طواقم ناقلتين يونانيتين احتجزتهما في أيار في الخليج، ردًّا على مصادرة الولايات المتحدة النفط من ناقلة ترفع العلم الإيراني في اليونان.

وتسبّبت القضية في توتر العلاقات بين أثينا وطهران مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

واحتجزت اليونان ناقلة النفط لانا التي ترفع العلم الإيراني، التي كانت تعرف سابقًا باسم بيجاس، في نيسان، وظلّت محتجزة لشهور. وصادرت الولايات المتحدة جزءًا من شحنتها النفطية بسبب العقوبات.

وأُفرج عن الناقلة لانا، التي كانت تعاني من مشاكل في المحرك، رسميًا في تموز، وهي راسية قبالة بيرايوس منذ ذلك الحين، وقد استعادت شحنة النفط التي صادرتها الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تبحر عائدة إلى إيران.

الى ذلك، قال الاتحاد في بيان على موقعه على الإنترنت الأحد، إن طهران وافقت على استبدال طاقم الناقلتين، مما يسمح لهما بالعودة إلى بلديهما قريبا.

وذكر الاتحاد أنه لم يتضح متى سيتم الإفراج عن الناقلتين اليونانيتين اللتين ما زالتا في مياه الخليج بالشرق الأوسط.