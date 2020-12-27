إيران توسع نطاق حظر التجول بسبب كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية عن توزيع نطاق حظر التجول ليلا في العاصمة طهران ، ليشمل 330 مدينة وبلدة، يمثل تفشي فيروس كورونا فيها خطرا أقل حدة، وذلك في مسعى للمحافظة على تراجع شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس ، حسب ما قاله التلفزيون الإيراني .

وقال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم فريق العمل الوطني المعني بمتابعة تطورات كوفيد-19، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الحظر المفروض من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا في 108 مدن سيجري تطبيقه أيضا إلى المدن الأقل عرضة لخطر التفشي.

وأدى الحظر، الذي يشمل منع استخدام السيارات الخاصة بهدف تقليل مستوى الاختلاط بين الناس، إلى فرض قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة 134 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء الإصابة بكوفيد-19، وهو أقل عدد وفيات منذ 13 سبتمبر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 54574 في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في منطقة الشرق الأوسط.

كما سجلت إيران 5760 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يمثل أيضا أدنى عدد منذ 22 أكتوبر، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و194964 إصابة.

وأعلنت إيران يوم الخميس حصولها على موافقة من السلطات الأميركية لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من تحالف (كوفاكس) الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، من دون أن يحدد اللقاح الذي ستشتريه.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي للتلفزيون الرسمي إن الجمعية تعتزم من جانبها استيراد لقاح صيني لم يحدده.

وسئل عن القلق إزاء سلامة اللقاح فقال “كل اللقاحات والعقاقير المستوردة تخضع لرقابة إدارة الأغذية والعقاقير (الإيرانية)… ومن ثم لا مشكلة”.