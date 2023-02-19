إيران تُدين القصف على سوريا: لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وعدوانها

أدانت طهران بشدة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف في دمشق وريفها، لا سيما التي طالت بعض المباني السكنية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين، وفق الخارجيّة الإيرانيّة.

فقد أفاد المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، بأنّ الهجمات المتتالية من قبل الجيش الإسرائيلي، وتنظيم “داعش” ضد السوريين، دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين “الإرهابيين”.

وأضاف كنعاني، أنّ الهجمة التي شنتها “إسرائيل” الليلة الماضية على سوريا، في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين من جراء الزلزال، تهدف إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري.

وتابع كنعاني: “أن صمت الدول الغربية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكرر، ضد سيادة وسلامة الأراضي السورية أمر مخز”.

وطالب كنعاني المجتمع والمؤسسات الدولية المسؤولة، وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية وجادة، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وعدوانها ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.