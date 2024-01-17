إيران: جبهات "المقاومة" ستظلّ نشطة.. والجميع سيُعاني حتى تتوقّف حرب غزة

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، إلى أنّ هجمات “محور المقاومة” على إسرائيل ومصالحها ستتوقف إذا انتهت الحرب في غزة، محذرًا من احتمال أن يفاقم الصراع التوتر في الشرق الأوسط.

وقال عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ “انتهاء الإبادة الجماعية في غزة سيؤدي إلى نهاية الأعمال العسكرية والأزمات في المنطقة”.

وأضاف: “أمن البحر الأحمر مرتبط بالتطورات في غزة، والجميع سيعاني إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل في غزة.. كل جبهات (المقاومة) ستظل نشطة”.

هذا ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة، قوات الحوثي اليمنية بأنها جماعة “إرهابية”، بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية ليلًا في أنحاء من اليمن.

وهددت قوات الحوثيين “برد قوي وفعال” على الضربات الأميركية والبريطانية، التي جاءت بعد استهداف الحركة اليمنية سفنًا في البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين.

وقال عبد اللهيان أيضًا إن طهران نقلت معلومات مخابراتية إلى العراق، عما قالت إنها أنشطة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في المنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق.

وقالت إيران إن الحرس الثوري هاجم “مقر التجسس” الإسرائيلي في العراق في مدينة أربيل يوم الإثنين. فيما نفى العراق لاحقًا وجود مركز تجسس من هذا القبيل في البلاد.