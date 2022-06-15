إيران حاولت اختطاف إسرائيليين في الأرجنتين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأربعاء، عن تفاصيل حدث غير اعتيادي وقع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت القناة الـ”13″ العبرية: “إنّه تتزايد الشكوك بأن فرقة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين كانت تبحث عن أهداف إسرائيلية ويهودية هناك من أجل تنفيذ هجوم”.

وأضافت القناة العبرية: “أنّه استأجر الإيرانيون طائرة من طراز بوينج 747 لتهبط في الأرجنتين منذ حوالي أسبوع، وتلقت أجهزة الأمن الأرجنتينية معلومات استخبارية بأن الطائرة كان بها أفراد من الحرس الثوري يبحثون عن أهداف للهجوم تم اعتقالهم واقتيادهم للاستجواب”.

غادروا فورًا!

دعت اسرائيل مواطنيها الذين يزورون تركيا الى العودة فورًا، خوفًا من هجمات ايرانية قد تستهدفهم.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي “يائير لابيد” إن الاسرائيليين الذين يزورون اسطنبول يجب أن يغادروا في اقرب وقت ممكن.

وأشار لابيد الى أن “رسالتنا لإيران بأن الذراع الطولى لإسرائيل ستصل لمن يؤذي مواطنينا بغض النظر عن مكانه”.

وقد حذرت اسرائيل، في وقت سابق، مواطنيها من السفر الى تركيا بسبب تهديدات من ايران، وتحسبًا من محاولات إيرانية لاستهدافهم، انتقامًا لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.

في وقت سابق، ذكرت تل أبيب أنها أحبطت هجومًا إيرانيا على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية، الشهر الماضي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الأجهزة الأمنية.