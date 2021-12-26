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إيران.. حظر دخول المسافرين من تركيا وبلدان أوروبية وإفريقية

26 - ديسمبر - 2021
إيران

علم إيران

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على وقع ارتفاع عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” حول العالم، اتخذت الدول إجراءات احترازية لمنع الانتشار الكبير، إذ حظرت دائرة الطرق والمواصلات الإيرانية حركة النقل البري مع تركيا لغاية 6 يناير المقبل، ومنعت دخول المسافرين من 4 بلدان أوروبية و8 بلدان إفريقية.

في هذا المجال، أوضح المدير العام لدائرة الطرق والمواصلات الإيرانية جواد هدايتي، في تصريح لـ”فارس” اليوم الأحد حول التطورات الأخيرة ذات الصلة بقيود كورونا في المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون الجديد أننا “عقدنا اجتماعا في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتقرر أنه من بين الدول الإفريقية الثماني التي سجلت أعلى نسبة لتفشي أوميكرون، تم منع المسافرين من دخول إيران”.

وأضاف أنه تم حظر الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين غير الإيرانيين من جميع الوجهات في إفريقيا، بما في ذلك ثماني دول: جنوب إفريقيا، موزمبيق، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، سواتيني، وغيرها إلى إيران.

وتابع هدايتي: “في القرار الثاني، تقرر حظر دخول المسافرين القادمين من اربع دول اوروبية إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تسجل، وفقاً لتقارير وزارة الصحة، أعلى معدل لانتشار متحور أميكرون، ويشمل الحظر بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج”.

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