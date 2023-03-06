إيران: دول عدة تسعى لشراء طائرات مسيرة وأنظمة دفاعية

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا قرائي آشتياني، اليوم الإثنين، إن هناك العديد من الدول تسعى إلى لشراء المسيرات الإيرانية ومنظومة باور “373” الدفاعية محلية الصنع”.

وتحدث الوزير الإيراني، في مؤتمر صحفي عُقد بمبنى وزارة الدفاع، عن أن دولًا (لم يسمها) طلبت شراء الطائرات الإيرانية المسيرة، ومنظومة باور 373 الدفاعية محلية الصنع.

تعتبر باور 373 أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى يتم إنتاجه داخل إيران، وتزعم طهران أن هذه المنظومة تشبه منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300.

وردًّا على تقارير تحدثت عن عزم إيران شراء نظام الدفاع “S-400” الروسي، قال الوزير إن “روسيا من الدول التي تربطنا معها علاقات رفيعة المستوى، ومع ذلك فقد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الأسلحة الدفاعية، ولكن إذا كان من الضروري شراء سلاح، فسنقوم بذلك، لكننا لا نحتاج إلى سلاح آخر في الوقت الحالي”.

وعن نية طهران شراء مقاتلات روسية من طراز “سوخوي 35″، أجاب وزير الدفاع الإيراني: “لا يزال هذا الأمر قيد المتابعة ولم يتم استلام المعدات بعد”.

وكانت وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأمريكية أفادت الأسبوع الماضي، بأن إيران تتطلع لشراء أنظمة دفاع صاروخي “S-400” من روسيا، لكنها أشارت إلى أن روسيا لم تعلن صراحة عن نيتها بيع المنظومة لإيران.