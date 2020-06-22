إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لفرنسا خلال أيام

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في أخر تطورات قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في شهر يناير من العام الجاري وافقت إيران على تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا خلال أيام.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أن الصندوقين الاسودين للطائرة الاوكرانية التي اسقطتها إيران عن طريق الخطأ في يناير فوق طهران، سيتم إرسالهما إلى فرنسا “خلال الأيام المقبلة”.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن ظريف أبلغ في اتصال هاتفي نظيره الكندي فرنسوا فيليب شامبان بأن “قرار إرسال الصندوقين الأسودين اتّخذ وسينفذ قريبا”.

وكانت الوزارة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن إرسال الصندوقين الأسودين تأخر جراء جائحة كوفيد-19 التي تسببت بإلغاء غالبية الرحلات الجوية الدولية.

وكانت طهران قد أقرت في 11 يناير بأنها أسقطت “من طريق الخطأ” طائرة بوينغ تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت تجري الرحلة “بي اس 752″ بين طهران وكييف بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي.

وتسببت الكارثة بمقتل 176 شخصا كانوا يستقلون الطائرة، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وتطالب أوتاوا منذ أشهر إيران التي لا تمتلك الوسائل التقنية المطلوبة لاستخراج المعلومات المخزّنة في الصندوقين الأسودين وفك تشفيرها، بإرسالهما إلى خارج البلاد لتحليل محتواهما.

ويحتوي الصندوقان الأسودان على معلومات توثق اللحظات الأخيرة للرحلة قبل إصابتها بصاروخي أرض-جو وتحطّمها.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في البيان أن طهران أبلغت أوكرانيا باستعدادها لـ”حل المشاكل القضائية وبحث سبل تعويض عائلات” الضحايا، لكن كييف لم ترسل إلى الآن أي وفد.