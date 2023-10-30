إيران: على أميركا التوقّف عن تحميلنا مسؤولية "هجمات حماس"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الإثنين، أنّ على الولايات المتحدة الكف عن إلقاء مسؤولية على طهران فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف لدى سؤال من صحافي عن تصريحات مسؤولين أميركيين، من بينهم الرئيس جو بايدن، تتهم إيران بأن لها صلة بالأمر، قائلًا: “توقفوا عن ذلك”.

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة، حيث تمّ أسر حوالي 230 إسرائيليًا وأجنبيًا، فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في إفادة صحافية اليوم الإثنين، أنّ قواته “تمضي تدريجيًا وفقًا للخطة” في قطاع غزة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات “المسلحين” في قطاع غزة، ورفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى بعد أن أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لدبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.