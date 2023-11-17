إيران لأميركا: لا نريد الحرب ولكن.. اتّساعها سيصبح "أمرًا لا مفرّ منه" في هذه الحالة!

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أنّ سلطات بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبتها في تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” Financial Times البريطانية، نشرت اليوم الجمعة: “أبلغنا الولايات المتحدة أن إيران لا تريد انتشار الحرب، ولكن أي خيار (تطور الأحداث) يصبح ممكنًا، واتساع الصراع يصبح أمرًا لا مفر منه، بسبب النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وفي حال عدم توقف الجرائم ضد سكان غزة والضفة الغربية”.

ووفقًا للوزير الإيراني، أجرت إيران والولايات المتحدة اتصالات من خلال القسم الأميركي بالسفارة السويسرية في طهران على مدى الأربعين يومًا الماضية، تم خلالها استبعاد إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين طهران وواشنطن، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وفي وقت سابق، صرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة لوكالة “رويترز” أن طهران لن تدخل في صراع مباشر مع تل أبيب إلا في حال شنت إسرائيل هجوماً على إيران.

وكان وزير الخارجية إلإيراني نفى، أمس الخميس، مسؤولية بلاده عن هجمات على مصالح أميركية في العراق وسوريا، مؤكدًا أن الفصائل المسلحة التي تشن تلك الهجمات اتخذت قراراتها بنفسها.

يأتي ذلك فيما كانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، قد أبلغت نظيرها الإيراني أمس الخميس، بأنّ طهران ستتحمل مسؤولية كبيرة إذا امتد الصراع في غزة إلى المنطقة.

وأضافت كولونا بعد لقاء جمعها بعبد اللهيان في جنيف: “الاجتماع اليوم مع نظيري الإيراني كان على شكل تحذير من أن توسعة نطاق النزاع الحالي في غزة لن يفيد أحدًا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.