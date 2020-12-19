إيران لا تحفظ الوِد..والد زام كان من داعمي الخميني فكوفئ بإعدام ابنه

شكل إعدام النظام الإيراني للصحفي روح الله زام ، صدمة للإيرانيين الذي يعتبر نجل أحد دعاة الثورة الإيرانية عام 1979 ، وكان والده من الداعيين لحكم الملالي .

في عام 1979، كان محمد علي زام، رجل دين يرتدي عمامة بيضاء، متحمسا للغاية في دعمه لثورة إيران الدينية لدرجة أنه أطلق على ابنه اسم مؤسسها روح الله الخميني.

وبعد أكثر من 40 عامًا، أُعدم هذا الابن روح الله زم شنقًا بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وقد أثار مقتله عن عمر يناهز 43 عامًا إدانة دولية وسلطت الضوء على أطفال الثوار الذين غيروا إيران.، وفقا لموقع “فيننشال تايمز”.

بعد إعدام زام، تداول النشطاء مقطع فيديو لوالده أثناء الثورة الإيرانية وهو يدعو إلى إنشاء “جمهورية إسلامية بقيادة الخميني”.

وقال مصطفى تاج زاده، السياسي الإصلاحي، إن معارضة زم وإعدامه يمثل “جيلًا غير مطيع وربما حتى متمردًا لأنهم لا يرون أي إيجابيات في ظل الجمهورية الإسلامية”.

كان قد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق زم السبت الماضي بعد إدانته بتهمة “الفساد في الأرض”، وهو مصطلح يطلق على القضايا المتعلقة بالتجسس والخيانة.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن الجرم الفعلي للصحافي المعدوم هو تغطيته المفصلة للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران خلال عام 2017 على قناة تابعة له تدعى “آمد نيوز”.

عاش روح الله زم في فرنسا منذ عام 2011، بعد أن كان قد غادر إيران على خلفية اعتقاله لمشاركته فيما يعرف بـ”الحركة الخضراء” وهي انتفاضة جماهيرية انطلقت في إيران عام 2009، في أعقاب إعلان فوز الرئيس الأسبق أحمدي نجاد بانتخابات الرئاسة.

وتم استدراج زم إلى العراق في أكتوبر 2019، حيث اختطف هناك من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني، ونقله فيما بعد إلى طهران. وبمجرد اعتقاله، أُجبر على الظهور على شاشات التلفزيون والاعتراف بجرائمه المفترضة.

وجاء تنفيذ الإعدام في الوقت الذي يشتد فيه الصراع على السلطة بين القوى المعتدلة والمتشددة في طهران، وبعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ووعده بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ويرى الإصلاحيون الإيرانيون أن إعدام زام كان خطوة تكتيكية من قبل القوى المتشددة لجعل من الصعب على بايدن الدخول في مفاوضات مع إيران، بينما يرى المتشددون أن الأمر مجرد قضية أمن قومي.

ووصفت فرنسا والولايات المتحدة الإعدام بأنه “بربري”، وانتقدته ألمانيا وكندا ومنظمات دولية. وأدان الاتحاد الأوروبي ذلك “بأشد العبارات”، وقالت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها “رمز لنمط الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب”.

وقال تاج زاده إنه يشتبه في أن إعدام زام تم تعجيله لتقويض فرص العودة إلى الاتفاق النووي، وتابع “إنهم [المتشددون] يعتقدون أن الصفقة يمكن أن تضعفهم في الانتخابات الرئاسية وتقوي القوى المؤيدة للإصلاح. في الواقع، تساعد العقوبات على الافتقار إلى الشفافية وإضعاف سيادة القانون التي يكون القمع بموجبها أسهل”.

وأكد أنه حتى لو كانت هذه هي الاستراتيجية، فإنها لا تفعل الكثير لتغيير حقيقة أن العديد من الشباب يفكرون مثل زام، حتى لو لم يعارضوا علانية، مشيرا إلى أن مطالب جيل الشباب واضحة. وأضاف تاج زاده: “يريدون أن يكون لديهم أسلوب حياة مشرف وأن يتمتعوا بالحرية السياسية والاجتماعية”.