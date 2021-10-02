إيران لن تحصل على القنبلة النووية قريبا وأمامها ثلاثة خيارات

جدد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تأكيد بلاده حول عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تامر هايمان، إن إيران ليس بإمكانها امتلاك السلاح النووي على المدى القريب، وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، السبت، نقلا عن موقع “والا نيوز” العبري.

وجاء في الصحيفة الإسرائيلية “على الرغم من تخصيب اليورانيوم بمستوى لم نشهده من قبل، لا يزال أمام إيران طريق طويل لتقطعه قبل امتلاك قنبلة نووية”.

ثلاثة خيارات

وبحسب هايمان، في حين أن مستويات اليورانيوم المخصب “مقلقة”، لا يزال أمام الجمهورية الإسلامية طريق طويل لتقطعه قبل امتلاك قنبلة نووية فاعلة يمكن أن تهدد إسرائيل.

وتابع: “على حد علمنا، إنهم لا يتجهون نحو قنبلة في الوقت الحالي، قد يكون ذلك في المستقبل البعيد”.

وكشف في السياق أن الإيرانيين يواجهون ثلاثة خيارات: إما العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، أو الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والاستمرار في التخصيب، أو الذهاب إلى اتفاق محسن حيث سيحققون أكثر بكثير مما حققوه في الماضي.

ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في فيينا العام 2015 مع القوى العظمى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا)، وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,67 في المائة كحد أقصى مع سقف محدد بـ202,8 كليوغرام.

لكن ردا على قرار دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق، حررت إيران نفسها تدريجا من التزاماتها، وبدأت في تجاوز الحد المسموح به أثناء التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في المائة.

وتكمن عملية التطوير التي اعتمدتها إيران زيادة نسبة انشطار اليورانيوم، في أجهزة الطرد المركزي، وهي الزيادة التي توفر لها فرصة الوصول بسرعة إلى النسب التي حظرها الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد راكمت إيران حتى نهاية أغسطس 2441,3 كيلوغراماً من اليورانيوم، أي أكثر بـ12 مرة الحد المسموح به.

وفي بداية هذا العام، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك، وبلغت نسبة 20 في المائة، وهو مستوى يسمح نظريًا بإنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان. وبات مخزونها المخصب بهذه النسبة يبلغ الآن 84 كيلوغراما.

ثم في إبريل، تجاوزت طهران عتبة 60 في المائة غير المسبوقة، وأنتجت مذاك 10 كيلوغرامات واقتربت بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

أخيرًا، طورت إيران للمرة الأولى اليورانيوم المعدني “بحجة مدنية في حين أنه مادة أساسية لصنع سلاح نووي”، كما تقول أندريا سترايكر المؤلفة المشاركة في تقرير حديث صدر عن معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي.

رد إسرائيل

هايمان أوضح أن الواجب الآن على إسرائيل، هو التصرف على نحو دبلوماسي تجاه إيران وبرنامجها النووي، “لكن يجب أن يكون هناك خيار عسكري عملي وموثوق إلى جانب الأدوات الاقتصادية (العقوبات) والدبلوماسية”.

وقال: “دعونا نتفق فقط مع حقيقة أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو أخذ إيران في الاتجاه على الجانب الدبلوماسي: محاولة للتوصل إلى اتفاق أفضل”.