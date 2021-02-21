الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران: لن نتفاوض مع بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة

21 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 8:43 صباحًا
صواريخ إيرانية- أرشيفية

صواريخ إيرانية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، مساء السبت، أن بلاده لن تتفاوض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المنظومة الصاروخية والمنطقة ، لافتا إلى إن بلاده تدرس مقترحًا أوروبيًا لعقد اجتماع 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن إيران.

وأضاف عراقجي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء ”فارس نيوز“:“لو أردنا التفاوض على الصواريخ والمنطقة، لكان بالإمكان التفاوض مع ترامب نفسه“، مشيرًا إلى أنه“ما لم يستطع ترامب فرضه علينا بأقصى قدر من الضغط، لا يستطيع بايدن فرضه من خلال المفاوضات“.

وزعم المسؤول الإيراني أن“الاتفاق النووي كان سينتهي لولا التزام طهران به“، موضحًا:“هذا الاتفاق النووي كانت له قيمة اقتصادية وسياسية، وقد خسرنا الفوائد الاقتصادية، فيما لا تزال الفوائد السياسية موجودة“.

وفيما يتعلق بقرار طهران وقف العمل في البروتوكول الإضافي، يوم الثلاثاء المقبل، قال عراقجي:“إن تطبيق القانون البرلماني لا يعني ترك الاتفاق النووي، ولكن اعتبارًا من 23 من فبراير/شباط الجاري، سيظهر وضع جديد بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تخفيض عمليات التفتيش بنحو 20 إلى 30٪، لكنها لن تختفي“.

وتابع:“على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات، وإذا فعلت ذلك سنعود إلى الاتفاق، ولكن شرط أن تشمل جميع العقوبات المتعلقة بالملف النووي، وعقوبات ترامب الجديدة، والعقوبات التي تغيرت عناوينها فقط على ما يبدو“.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء السبت، إلى طهران لإقناع المسؤولين الإيرانيين بالعودة إلى الاتفاق النووي المبرم العام 2015 في ظل استمرار إيران بخفض التزاماتها النووية.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين
    الكرملين ينفي معرفته بمكان أميركيَين اعتُقلا في أوكرانيا
    كالينينغراد
    روسيا تهدد ليتوانيا بسبب منعها مرور بضائع إلى كالينينغراد
    علما أميركا والصين
    الولايات المتحدة تبدأ حظر الواردات من شينغيانغ الصينية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين