إيران متورطة بتفجير ناقلة النفط اليونانية في الميناء السعودي

قال موقع “ذا درايف” المهتم بالشؤون الدفاعية والعسكرية ، إن إيران أو الحوثيين، قد يكونون خلف الهجوم الذي طال ناقلة النفط المالطية في الميناء السعودي.

وتضررت ناقلة نفط مالطية، تابعة لشركة يونانية، الأربعاء، بفعل انفجار لغم في ميناء بحري سعودي.

وأوضح التقرير أن الانفجار وقع بسبب لغم بحري، استطاع اختراق الهيكل الخارجي للسفينة فوق سطح الماء.

الألغام التي تعرف باسم “ألغام ليمبت”، استخدمت قبل ذلك في هجمات ضد ناقلة نفط العام الماضي في منطقة الخليج وبحر عمان، من قبل إيران ووكلائها في المنطقة.

كما استخدمت إيران هذا اللغم الذي تصنعه، في الحرب العراقية الإيرانية لتعطيل نقل النفط عبر الخليج ومضيق هرمز.

وأشار تقرير “ذا درايف”، إلى أن الحوثيين استطاعوا استخدام ألغام بحرية مصنعة محليا، بجانب صواريخ كروز مضادة للسفن، وقوارب انتحارية في هجمات سابقة على سفن حربية، وتجارية في البحر الأحمر.

وفي عام 2018، حذر زعيم الحوثيين آنذاك، صالح الصماد، من قيامهم بقطع البحر الأحمر والملاحة الدولية، وذلك ضمن خياراتهم لمواجهة التحالف السعودي الذي يقود الحرب في اليمن ضد الحوثيين.

وكان التحالف السعودي، قد أصدر بيانا سابقا للهجوم، الثلاثاء، أعلن فيه إزالته لخمسة ألغام إيرانية الصنع في جنوب البحر الأحمر، متهما الحوثيين بالوقوف خلفها.

وقد ظهرت “ألغام ليمبت” بشكل واضح في الهجمات الإيرانية ضد ناقلات النفط في بحر عمان عام 2019، وقد اتهمت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بوضعها.