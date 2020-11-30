إيران: محسن زاده شارك في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 بشكل سري

كشف مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني ، أن العالم محسن فخري زاده شارك في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 بشكل سري .

أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، أن محسن فخري زادة، الذي اغتيل الجمعة الماضية، كان عضواً في فريق التفاوض الإيراني مع القوى الدولية بشأن الاتفاق النووي.

وقال واعظي في مقال له نشرته صحيفة ”إيران“ الحكومية، إن ”محسن فخري زادة كان أحد أعضاء الفريق الإيراني المفاوض بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن نتيجة لاعتبارات أمنية حينها لم نقم بالكشف عن وجوده“.

وأضاف: ”تلقى زادة وساماً من الرئيس حسن روحاني لدوره في تطوير الصناعة النووية السلمية“، منتقداً بعض التصريحات التي يطلقها المتشددون بأن ”اغتياله مرتبط بالاتفاق النووي“.

وبين أن زادة كان له أيضا ”وجود فعال على رأس الذراع الأكثر فاعلية في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة“.

وحث مدير مكتب الرئيس الإيراني المسؤولين في بلاده على ضرورة ”إعادة قراءة دقيقة لعملية اغتيال زادة في جو هادئ وبعيد عن الإثارة الإعلامية، وذلك أمر ضروري لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل“.

وجرت الاثنين في العاصمة طهران، مراسم تشييع جثمان زادة وسط حضور عدد من القادة العسكريين، بينهم وزير الدفاع العميد أمير حاتمي، ومن المقرر أن تجرى عملية دفنه في مقبرة تقع بمدينة تجريش شمال العاصمة طهران، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.