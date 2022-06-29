إيران.. محكمة طهران تسجن صحفية 5 سنوات

كشفت الصحفية الإيرانية ويدا رباني، اليوم الأربعاء، عن أن محكمة الثورة في طهران قضت بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم مختلفة.

وقالت رباني في حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “محكمة الثورة في طهران حكمت عليها بالسجن خمس سنوات بتهم عدة منها إهانة المقدسات، وتعكير صفو النظام العام، والتحريض على السلوك العنيف، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي”.

واعتبرت رباني الحكم الصادر ضدها “سخيف ولا يقبله أي إنسان يطالب بالعدالة”، مشيرة أيضا إلى أن “مُنعها من الانخراط في أنشطة إعلامية أو سياسية لمدة خمس سنوات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والنشاط السياسي، أمر معيب”.

ورباني عضوة في نقابة الصحفيين الإيرانيين بالإضافة إلى أنها عضو في حزب الأمة الإيراني الإصلاحي.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت رباني في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل أن تفرج عنها في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته بكفالة مالية.

وتحتل إيران المرتبة 178 من بين 180 دورة في أحدث تصنيف سنوي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم.

ووفق المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، فقد تراجعت إيران 4 مراتب مراكز بالعام الماضي.

وقالت المنظمة، إن النشطاء الإعلاميين المستقلين والصحفيين في إيران يتعرضون للمضايقة من خلال الاعتقالات التعسفية، ثم يُحكم عليهم بأحكام جنائية قاسية في محاكم ثورية.