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إيران: مستعدون لكافة السيناريوهات في أفغانستان

13 - يوليو - 2021
مشهد عام للعاصمة الإيرانية -طهران

مشهد عام للعاصمة الإيرانية -طهران

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء “نراقب التحركات في أفغانستان واتخذنا الاستعدادات اللازمة لكافة السيناريوهات.. إيران تتابع بحساسية التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية على الحدود مع أفغانستان”.

المتحدث باسم الحكومة اكد أن بلاده تدين أي أعمال عنف في أفغانستان ومن أي طرف كان، وقال: “ندين الحرب والعنف والصراع الداخلي في أفغانستان، ونسعى لتتمكن حكومة قوية تدعمها أصوات الشعب من تجاوز التحديات”.

كما لفت ربيعي إلى أن إيران لم تشهد أي تدفق للاجئين أفغانيين جدد، منوها في الوقت ذاته بإقامة مخيمات على الحدود مع أفغانستان في حال وجود موجة من اللاجئين.

وأكد ربيعي أن الوضع الأمني في أفغانستان سيبقى هشا مع بقاء القوات الأجنبية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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