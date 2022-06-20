إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد مع القوى العالمية

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الاثنين الواقع فب 20 حزيران أن طهران مستعدة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع القوى العالمية، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف خطيب زادة: “نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها”.

وبدا إحياء الاتفاق النووي قريبا في آذار، لكن المحادثات تعثرت ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تنتظر ردا من إيران بشأن إعادة العمل بالاتفاق دون قضايا “خارجية”، في إشارة محتملة إلى مطالبة إيران برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية.