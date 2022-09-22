الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. مقتل أحد أعضاء قوة الباسيج طعنا في مشهد

منذ 53 دقيقة
عنصر من قوة الباسيج الإيرانية

عنصر من قوة الباسيج الإيرانية

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالتان إيرانيتان للأنباء اليوم الخميس أن أحد أعضاء منظمة الباسيج شبه العسكرية الموالية للحكومة قُتل طعنا في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد أمس الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقوات الأمن التي قُتلت في الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد إلى ثلاثة.

وذكرت وكالتا أنباء تسنيم وفارس حادث الطعن على موقع تيليجرام إذ لا يمكن الوصول إلى موقعيهما الإلكترونيين. وليس هناك تأكيد رسمي.

وانفجر الغضب الشعبي في الشارع منذ أن أعلنت السلطات الجمعة وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران، والتي كانت أوقفت في 13 أيلول/سبتمبر في طهران بحجة ارتداء “ملابس غير محتشمة”.

ويقول ناشطون إن مهسا، واسمها الكردي زينة، تعرّضت لضربة على الرأس أثناء احتجازها، وهو أمر تنفيه السلطات الإيرانية التي أعلنت فتح تحقيق في الحادثة.

وأظهرت أشرطة فيديو تمّ تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بين المحتجين نساء خلعن الأوشحة عن رؤوسهن وعمدن الى إلقائها في نيران أشعلت في الطريق، بينما عمدت أخريات الى قصّ شعورهن بشكل قصير في تحرك رمزي، وسُمعت هتافات بين المتظاهرين في طهران “لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة”.

وخرجت تظاهرات في مدن عدة ولا سيما في شمال إيران، ليل الأربعاء 21 سبتمبر\ايلول لليلة الخامسة على التوالي، وأفاد نشطاء عن وقوع اشتباكات في مدن من بينها أورميا وسردشت، كما أحرق المتظاهرون الإيرانيون أكبر صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي في ايران، بالإضافة إلى إحراق العلم الايراني، وسط ترديد هتافات وشعارات مناهضة للنظام.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

حدود روسيا وفنلندا
فنلندا: حركة المرور على الحدود مع روسيا تتزايد
صعود أسعار النفط
أسعار النفط تتعافى إثر رفع الفائدة الأمريكية
مؤشر الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تفتح على انخفاض بعد رفع الفائدة الأمريكية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الجيش اللبناني
خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
الرجل المتهم بمحاولة الخطف
فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح