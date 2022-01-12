إيران.. مقتل شخص وإصابة آخرين بحادث في منجم

قتل شخص وأصيب 5 آخرين بحادث في منجم بقرية تينوج بمحافظة قم جنوب العاصمة طهران.

وقالت إدارة الطوارئ والحوادث بمحافظة قم إنها تتوقع أن يكون الحادث وقع جراء تسمم بغاز مونو أكسيد الكربون.

وقال مدير الطوارئ والحوادث بمحافظة قم، حميد رضا باقري: “بعد وصول الإخبار عن الحادث لمركز الطوارئ الطبي، تم إرسال أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور”.

وأضاف: “في هذا الحادث، لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بسبب تسمم شديد بمونو أكسيد الكربون، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى، بعد تلقيهم الإجراءات الطبية الأولية المناسبة، بمساعدة خبراء الطوارئ”.

وأكمل باقري: “كان هناك أيضا شخص مصاب بجروح بالغة في هذا الحادث تم نقله إلى مركز طبي عن طريق إرسال إسعاف جوي”.