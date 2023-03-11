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إيران.. مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح في محافظة سيستان

منذ 5 دقائق
الشرطة الإيرانية- أرشيفية

الشرطة الإيرانية- أرشيفية

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لقي ضابطيْ شرطة مصرعهما، إثر هجوم مسلح، في محافظة “سيستان وبلوشستان” جنوب شرقي إيران، وفق ما أفات وسائل إعلام إيرانية، السبت.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن مصادر في قوى الأمن الداخلي، قولها، إن “الضابطين، وهما المقدم محسن بودينه، والملازم الثاني إحسان شهركي، كانا يقومان بمهمة أمنية في ضواحي مدينة غولشن في المحافظة، قبل أن يهاجمهما مسلحون ويردوهما قتيلين”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، لكن تنظيم جيش العدل البلوشي يشن، بين حين وآخر، هجمات مسلحة على القوات الإيرانية في المنطقة.

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