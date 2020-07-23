إيران: نتعرض يومياً لآلاف الهجمات الإلكترونية

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كشفت إيران،الخميس، عن تعرضها لآلاف الهجمات الإلكترونية بشكل يومي ، متهمة الإدارة الأمريكية بالقوفوف خلف تلك الهجمات .

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، أن البنى التحتية في بلاده تتعرض يوميا لآلاف الهجمات الإلكترونية ويتم إحباط معظمها.

وأشار موسوي إلى أن ”منظومة الدفاع الإيرانية تحبط معظم هذه الهجمات لمنع الأعداء من تحقيق أهدافهم الرئيسية لتلك الهجمات“، حسب قوله.

واتهم موسوي في حديث للصحفيين بعض الدول والأنظمة بالوقوف خلف الهجمات، مؤكدا أن معظمها تشن من قبل الإدارة الأمريكية، قائلا إنه ”يجب الرد بشكل مناسب على هذه الجرائم وعلى انتهاك القوانين الدولية“.

وأضاف: ”بما أن دونالد ترامب أمر بتنفيذ هذه الهجمات ضد إيران فإن الإدارة الأمريكية ستكون هي المتهمة بأي هجوم مستقبل تتعرض له إيران“.

واعتبر موسوي أن الحرائق الأخيرة التي تعرضت لها بعض المنشآت الحيوية والمصانع وغيرها في إيران ”ليست مرتبطة بـالهجمات السيبرانية“، منوها إلى أن ”قضية الهجمات السيبرانية مقلقة للعالم بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يرد بشكل مناسب عليها“.

وتزايدت الهجمات على المؤسسات والمنشآت النووية الصناعية والعسكرية الإيرانية منذ أواخر يونيو الماضي، وقد استهدفت محطة نطنز النووية وسط البلاد مطلع الشهر الجاري، كما جرى استهداف مصانع للبتروكيماويات في عدد من المدن فضلا عن تعرض عدد من محطات الطاقة لانفجارات وحرائق.