الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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إيران: نجاح محادثات فيينا النووية يعتمد على مرونة واشنطن

منذ ساعة واحدة
مقر مفاوضات فيينا

مقر مفاوضات فيينا

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نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله الأحد إن بلاده تسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وإن نجاح المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة يعتمد على مرونة واشنطن.

كما دعا الوزير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى حل المسائل المتبقية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية من الناحية الفنية “والنأي بنفسها عن المسائل السياسية غير البناءة”.

وجرى استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق 2015 في فيينا يوم الخميس.

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